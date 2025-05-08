В Казани прошла ежегодная акция «Парад у дома ветерана»

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Город
8 мая 2025  13:27

В преддверии Дня Победы в Казани прошла акция «Парад у дома ветерана». Колонна ретро-техники, включая легендарные «Катюшу» и Т-34, проехала по городу с остановками у домов 25 ветеранов – участников ВОВ, блокадников и узников концлагерей.

Самой возрастной зрительницей стала 100-летняя труженица тыла Омельхода Калимуллина. «Каждый год жду 9 мая со слезами», – поделилась ветеран. Блокадница Ольга Лютая пожелала всем мирного неба: «Мы не должны забыть пережитое».

Акция завершилась концертами в парках Победы и Петрова, где чествовали фронтовиков, включая 98-летнего Сахапа Илалова, защищавшего Сталинград.

Ранее мы сообщали, что в казанском сквере «Молодежный» прошло торжественное открытие памятника поэто-фронтовику Фатыху Кариму.

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