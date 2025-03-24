В Казани прошло заседание Совета по культуре и искусству при Раисе РТ

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Город
24 марта 2025  14:40
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня, накануне Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала прошло заседание Совета по культуре и искусству при Раисе РТ. Тема заседания - «Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства».

В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, члены Совета по культуре и искусству, депутаты Государственного Совета РТ, представители профильных ведомств.

Еще в рамках заседания прошло вручение государственных наград работникам культуры, а также награждение Лауреатов Республиканского конкурса на соискание Премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче.

Отметим, что Совет является экспертно-консультативным совещательным органом, созданным для информирования Раиса Республики Татарстан о положении дел в сфере культуры, обеспечения взаимодействия Раиса Республики Татарстан с организациями и деятелями культуры и искусств по формированию основных направлений и приоритетов государственной политики Республики Татарстан в сфере культуры.

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