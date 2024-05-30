В Казани проведут выездной бесплатный медицинский осмотр

В субботу, 1 июня, в Казани организуют выездной бесплатный медицинский осмотр для жителей, пишет мэрия. Медики проведут анкетирование, измерят индекс массы тела, сделают электрокардиограмму и проверят уровень кислорода в крови. Также можно будет узнать внутриглазное давление и получить результаты анализа крови.

Консультации проведет терапевт, а при выявлении отклонений выдадут направления в поликлинику. Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: пр. Победы, 91. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.

Ранее мы писали, что в этом году свыше 100 тысяч человек уже посетили медучреждения для проверки состояния своего здоровья, при этом еще почти 45 тысяч человек – углубленную диагностику. Записаться на прием можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту жительства.