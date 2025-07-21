В Казани проходит масштабная замена лифтового оборудования в 2025 году

В текущем году в столице Татарстана планируется обновить 459 лифтов в многоквартирных домах. Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, это станет рекордным показателем за последние годы – за три предыдущих года было заменено 428 подъемных механизмов.

Работы затронут 141 многоквартирный дом, где оборудование выработало свой ресурс. На данный момент программа выполнения работ уже выполнена на 50%. Особое внимание уделяется домам с истекшим сроком эксплуатации лифтового оборудования.

По данным жилищного реестра, казанский жилфонд насчитывает 70 293 многоквартирных дома. Большинство из них (84,55%) находятся под управлением УК, 14,43% обслуживаются ТСЖ, и лишь 1% домов управляется непосредственно жильцами. Общая площадь жилого фонда столицы Татарстана составляет 39 миллионов квадратных метров.

Гиниятуллин подчеркнул, что такая масштабная замена лифтового оборудования значительно повысит безопасность и комфорт проживания в многоквартирных домах Казани. Власти города намерены завершить все запланированные работы в установленные сроки.