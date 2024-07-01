В Казани растет количество браков и снижается количество разводов

По данным управления ЗАГС исполкома Казани, за первое полугодие 2024 года в городе наблюдается положительная тенденция: снижается количество разводов и остается стабильным количество браков.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество разводов сократилось на 22,6%, пишет РБК. В то же время за январь-июнь 2024 года в Казани зарегистрировано 4,2 тысячи браков, что соответствует показателям прошлого года.

Средний возраст вступающих в брак в Казани постепенно увеличивается. Наиболее активный возрастной период для заключения брака среди мужчин и женщин - от 25 до 34 лет. На втором месте - молодые люди от 18 до 24 лет.

За первое полугодие 2024 года в столице Татарстана зарегистрировано 9 261 новорожденных, из которых 4 800 мальчиков. Рождаемость в Казани осталась на уровне аналогичного периода прошлого года.

В целом, в Татарстане в 2023 году было заключено 25 200 браков и зарегистрировано 14 200 разводов. На 1 тысячу браков приходилось 566 расторжений. Это самый низкий показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

Ранее мы писали, что в Казани за первые шесть месяцев 2024 года появилось на свет 9,3 тысячи детей, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Елена Студеникина, начальник управления ЗАГС Казани, во время делового понедельника.