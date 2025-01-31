В Казани разработают новую схему движения общественного транспорта

В Казани ведется разработка новой схемы движения общественного транспорта, и работы должны быть завершены до конца года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на встрече с журналистами.

Он отметил, что в этом году особое внимание будет уделено общественному транспорту в муниципалитетах, с акцентом на стратегическое сотрудничество с местными властями для решения существующих проблем и переноса положительного опыта. В Казани осуществляется реорганизация маршрутной сети, и город активно изучает пассажиропотоки, в чем Минтранс также принимает участие.

Ханифов подчеркнул, что важно связать новые маршруты с метро, включая вновь открытые станции. «Нужно создавать бесшовные маршруты – если пассажир вышел из метро, рядом должна находиться остановка общественного транспорта», – добавил он.

Министр также озвучил информацию о необходимом количестве автобусов для Татарстана, отметив, что в год требуется приобретать от 100 до 117 единиц, чтобы к 2030 году транспортный парк соответствовал нормативным требованиям.