 В казанском метро могут протестировать сеть 5G
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В казанском метро могут протестировать сеть 5G

Сеть пятого поколения также будет протестирована в Москве и Санкт-Петербурге.

Город
17 января 2022  09:05
Автор:
Карина Кострулева

«Ростелеком» подал заявки в Госкомиссию по радиочастотам на тестирование сетей 5G на станциях казанского метро. Сеть также будут испытывать в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в газете «Известия».

Чтобы протестировать 5G сеть под землей «Ростелеком» рассчитывает получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а для наземных станций — в диапазонах 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта. Правительство РФ выбрало республику в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта. Также паспорт испытают в Москве и Подмосковье.

 

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