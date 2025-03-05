В Казани сегодня пройдут проверки систем оповещения

Сегодня жители Казани и других городов Татарстана услышат звук сирен. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в 10:40 будут включены электросирены и речевые установки. Через три минуты аналогичное сообщение будет транслироваться по телевидению и радио.

В МЧС подчеркнули, что поводов для паники нет — это плановая проверка систем оповещения. Ведомство также попросило жителей не сообщать в соцсетях или других источниках о местах, где сирены не сработали, так как эта информация уже известна специалистам.

Сегодняшняя проверка направлена на тестирование устройств, в работоспособности которых уверены. Такие мероприятия проводятся для обеспечения готовности систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.