В Казани сегодня пройдут проверки систем оповещения

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Город
5 марта 2025  10:16

Сегодня жители Казани и других городов Татарстана услышат звук сирен. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в 10:40 будут включены электросирены и речевые установки. Через три минуты аналогичное сообщение будет транслироваться по телевидению и радио.  

В МЧС подчеркнули, что поводов для паники нет — это плановая проверка систем оповещения. Ведомство также попросило жителей не сообщать в соцсетях или других источниках о местах, где сирены не сработали, так как эта информация уже известна специалистам.  

Сегодняшняя проверка направлена на тестирование устройств, в работоспособности которых уверены. Такие мероприятия проводятся для обеспечения готовности систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

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