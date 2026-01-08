В Казани семья попала в больницу после отравления угарным газом

8 января 2026  16:44

В одной из квартир дома на улице Революционной в Казани мужчина и двое его сыновей получили отравление угарным газом. Инцидент произошёл во время использования газовой колонки и плиты при полностью закрытых окнах, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Проверка показала: при отсутствии притока воздуха тяга в дымоходе и вентиляции пропадала, что и стало причиной опасной ситуации. Чтобы исключить повторные случаи, газовый стояк временно отключили в пяти квартирах — подачу топлива возобновят после проверки дымоходов управляющей компанией.

Параллельно инспекция разбирается ещё с одним инцидентом: в Альметьевске на улице Толстого газ отключили из-за утечки на вводе в подъезд. В обоих случаях специалисты проверяют работу коммунальных служб и напоминают жителям — при использовании газового оборудования необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха, особенно в квартирах с герметичными окнами.

