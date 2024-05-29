В Казани снова повредилась контактная сеть: троллейбусы изменили маршрут

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Город
29 мая 2024  14:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на пересечении улиц Фучика и Минская произошло повреждение контактной сети, сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своих соцсетях.

Казанцев предупредили, что временно троллейбусы маршрута №9 и №12 следуют до Танкового кольца. Движение троллейбуса маршрута №3 проходит через улицу Толстого, маршрута №5 проходит по маршруту №7.

«На месте работают аварийные службы предприятия. Приносим извинения и просим заранее планировать свой маршрут», – написали сотрудники предприятия.

Ранее мы писали, что «Метроэлектротранс» обновляет трамвайные пути в Казани

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