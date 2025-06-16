В Казани сошел с рельсов трамвай из-за изношенности путей

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Город
16 июня 2025  16:32

Сегодня в Казани произошел инцидент с трамваем маршрута №5 (вагон №1304), который сошел с рельсов между остановками «Татмебельбыт» и «Площадь Вахитова». Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причиной аварии стал критический износ путевой инфраструктуры.

По данным предприятия, проблемный участок пути был уложен еще в 2001 году и давно требовал капитального ремонта. Несмотря на регулярное обслуживание силами путевой службы, некоторые сегменты трамвайной сети находятся в аварийном состоянии.

«Из 132 километров трамвайных путей, находящихся на балансе предприятия, 70 километров имеют предельную степень износа, — отметили в «Метроэлектротрансе». — Для комплексного обновления путевого хозяйства, включая реконструкцию подстанций и кабельных сетей, требуется около 6 миллиардов рублей».

На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады предприятия. Пассажиры не пострадали, движение других трамваев на маршруте временно ограничено.

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