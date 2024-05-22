В Казани состоится открытие шахматного сезона 25 мая

В эту субботу, 25 мая, в Саду рыбака пройдет открытие шахматного сезона. Мероприятие будет включать в себя турнир, сеанс одновременной игры и джазовый концерт.

Второй год подряд это событие организуется в сотрудничестве с клубом Yaratam Chess. Турнир будет проводиться по швейцарской системе и будет состоять из шести туров.

Трое участников с наибольшим количеством набранных очков получат сертификаты и памятные призы.

В 15:00 состоится сеанс одновременной игры с мастером спорта международного класса Ильдаром Низамовым. Участники будут выбраны случайным образом, и регистрация доступна для шахматистов старше 12 лет.

В завершение мероприятия пройдет камерный джазовый концерт, на котором выступят группы "Кейптаун", Shanu и квартет Юрия Щербакова.