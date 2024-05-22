В Казани состоится открытие турнира «Кожаный мяч»

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Город
22 мая 2024  12:47
Автор:
Эндже Гарафиева

23 мая 2024 года в Казани пройдет торжественная церемония открытия городского этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на стадионе «Мотор».

В турнире примут участие команды трех возрастных категорий: младшая (2013-2014 г.р.), средняя (2011-2012 г.р.) и старшая (2009-2010 г.р.).

На открытии мероприятия запланирована автограф-сессия с игроками казанского футбольного клуба «Рубин», а также будет проведен розыгрыш призов от клуба.

Время сбора участников — 13:00, начало первого матча — 14:00.

Турнир «Кожаный мяч» — это детско-юношеские соревнования по футболу, которые проходят по всей России. Первый турнир состоялся в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина и включал только одну возрастную группу. Сегодня этот турнир проводится для школьников и является самым массовым футбольным соревнованием в стране.

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