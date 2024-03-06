В Казани состоялась церемония награждения лучших молодых ученых Татарстана

Торжественное событие прошло на сцене концертного зала Казанского государственного института культуры.

Стипендиатами Академии наук РТ по итогам первого семестра текущего учебного года стали 15 студентов из 11 вузов Татарстана, а победителями конкурса - 21 человек.

Как рассказала председатель исполнительного комитета Движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан Юлия Кареева, конкурс проводится 14-й раз, в этом году для участия в нем поступило более 250 работ. В конкурсе семь номинаций: «Лучший молодой ученый в области естественных наук», «Лучший молодой ученый в области технических наук», «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук», «Лучший аспирант в области естественных наук», «Лучший аспирант в области технических наук», «Лучший аспирант в области социогуманитарных наук», «Лучший молодой ученый производственной отрасли».

Стипендиатов и победителей конкурса поздравил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов:

- Одна из важнейших задач Академии наук Татарстана - обеспечить республику собственными высококвалифицированными специалистами, а не приглашать со стороны. Правительство Татарстана уделяет большое внимание поддержке молодых ученых, чтобы вы могли в полной мере реализовать свой потенциал и воплотить свои идеи на родной земле. Да, возникают вопросы, чаще всего материального плана. Но проводили опрос, и он показал, что в науку молодые люди идут в первую очередь ради интереса. Но если работать даже ради интереса, деньги все равно нужны. Это понимают все. Работайте, а руководство республики постарается поддерживать вас финансово. Надеюсь, активность, которая у вас есть, сохранится и приумножится.

- У нас в России самые талантливые молодые ученые в мире. Я абсолютно серьезно об этом говорю, с полным сознанием дела, - подчеркнул помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов. - 90-е годы были очень сложными для науки и производства, но сейчас совершенно другие времена. Сейчас золотое время для учебы, продвижения своих идей, личностного роста. В России и Татарстане делается много для поддержки науки и ученых и будет делаться еще больше. Дерзайте!

Поздравил победителей заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов:

- Да, были очень сложные времена, когда ученым приходилось думать о том, чтобы просто выжить, но они не бросали науку. Потому что это их призвание. И я надеюсь, что наука - это и ваше призвание. Наука не ради науки, а наука ради дела, ради людей. Сегодня, в непростое время, каждый ваш успех особенно значим для страны.