В Казани создадут новый реабилитационный центр

В 2025 году в Татарстане стартуют новые инициативы для участников специальной военной операции (СВО) и их близких. Как сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на заседании коллегии, в Казани планируется открыть современный реабилитационный центр в одном из зданий санатория-профилактория.

Центр будет оснащен лабораторией для протезирования конечностей и предложит на своей базе около ста коек для воинов и членов их семей.

Помимо этого, в регионе будет внедрена программа медико-психологической реабилитации для участников СВО и их родных. Она носит название «Боевое братство» и направлена на помощь бойцам в возвращении к их обычной жизни. Также предусмотрен адаптивный курс для женщин, потерявших своих мужей на фронте. В дополнение к этому, в Татарстане начнет работать специализированная психологическая лаборатория, которая будет заниматься диагностикой состояния пациентов.