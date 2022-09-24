В Казани стартовал форум «Конструктив», посвященный цифровой гигиене и психологической безопасности. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

В течении трех дней участники совместно с приглашенными экспертами и спикерами из разных городов России будут говорить о безопасности: информационной, психологической и физической.

«Детей всегда учат, как правильно вести себя на воде или при пожаре. А обучение навыков работы в интернете — это не всегда то, к чему готовы родители, это новые вызовы для современного поколения», — подчеркнула замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Также по словам спикера, в этом году была расширена площадка форума. Пригласили специалистов, которые работают в вузах, а также экспертов как республиканского, так и всероссийского масштаба.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что IT-компаниям Иннополиса продлили льготные налоговые ставки от 5% до 1% до конца 2025 года. Такое решение приняли на осенней сессии Госсовета Татарстана. Согласно прогнозам, в этом году в Иннополисе будет более 100 налогоплательщиков, которые пользуются такой налоговой льготой. Кроме того, общие налоговые отчисления составят более 700 млн рублей.