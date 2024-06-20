В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+

news_top_970_100
Город
20 июня 2024  10:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казань прибыли первые участники Международного форума городов стран БРИКС+. Делегации из ЮАР и Индии встретили в аэропорту с традиционными угощениями - хлебом и чак-чаком.

Фото: мэрия города

Форум соберет около 200 представителей из 20 стран, включая мэров и вице-мэров. Так, планируется создание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, на учредительном собрании которой обсудят структуру организации и будущие совместные проекты.

Также гостей ждет насыщенная культурная программа, включающая в себя знакомство с национальными традициями народов Татарстана, а также празднование Сабантуя 23 июня.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане хотят ограничить продажу алкоголя на первых этажах многоэтажек
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
Как уберечь детей от травм летом?
Пасынкуем томаты по правилам
Как участникам СВО получить отсрочку по кредиту
Цифровизация для удобства и простоты получения социальной помощи
Самозанятые татарстанцы заботятся о будущей пенсии
Казанцев приглашают присоединиться к сбору подарков к Сабантую