В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+

В Казань прибыли первые участники Международного форума городов стран БРИКС+. Делегации из ЮАР и Индии встретили в аэропорту с традиционными угощениями - хлебом и чак-чаком.

Фото: мэрия города

Форум соберет около 200 представителей из 20 стран, включая мэров и вице-мэров. Так, планируется создание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, на учредительном собрании которой обсудят структуру организации и будущие совместные проекты.

Также гостей ждет насыщенная культурная программа, включающая в себя знакомство с национальными традициями народов Татарстана, а также празднование Сабантуя 23 июня.