В Казани стартует капитальный ремонт дороги между Вишневкой и Чернопеньем

В Советском районе Казани в ближайшее время начнется капитальный ремонт участка дороги протяженностью 3,3 километра, соединяющего жилой массив Вишневка с деревней Чернопенье. На реализацию проекта из бюджета выделено 70,3 миллиона рублей, сообщается на портале государственных закупок.

Государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ», выступающее заказчиком, определило жесткие сроки выполнения работ – подрядчик обязан завершить все мероприятия до середины ноября 2025 года. Минимальная продолжительность работ составит 17 дней при условии благоприятных погодных условий.

В рамках контракта предусмотрена полная замена асфальтового покрытия, которая будет проводиться в две смены для ускорения процесса. Одновременно рабочие проведут модернизацию инженерных коммуникаций, включая сети электроснабжения, связи и газораспределения. При этом в проекте не запланированы работы по восстановлению искусственных сооружений и элементов озеленения вдоль дороги.