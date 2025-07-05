В Казани стартуют бесплатные тренировки для собак и их хозяев

С июля в парках города пройдут занятия для начинающих собаководов. Вместе с питомцами можно будет освоить ноузворк (поиск по запаху), аджилити (преодоление препятствий), а также научиться искать и приносить игрушки.

Тренировки проведет кинолог Полина Кучеева. Она поможет владельцам собак лучше понимать своих питомцев, обучить их базовым командам и развить нюх.

Участвовать могут щенки от 3,5 месяцев, при условии, что они прошли карантин, вакцинацию и обработку от паразитов.

Расписание ближайших занятий:

- 6 июля – парк Горького (у часов)

- 13 июля – парк Победы (зелёное поле)

- 20 июля – парк «Крылья Советов»

- 27 июля – Горкинско-Ометьевский лес

Начало в 15.00. Чтобы записаться, нужно связаться с тренером в телеграм: @polina_kazandogs.

