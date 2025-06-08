В Казани стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 1,4%

Согласно исследованию федеральной компании "Этажи", Казань оказалась единственным крупным российским городом, где зафиксирован рост стоимости аренды однокомнатных квартир, приводят статистику Известия. В столице Татарстана средние ставки увеличились на 1,4% с начала 2025 года, тогда как в большинстве мегаполисов наблюдается снижение цен.

Эксперты отмечают, что по двухкомнатным квартирам ситуация аналогична – Казань демонстрирует рост на 1,6%, уступая только Краснодару (+2,6%). Такой тренд контрастирует с общероссийской динамикой, где арендные ставки снижаются из-за значительного увеличения предложения на рынке.

Директор департамента аренды компании "Этажи" Ольга Павлинова поясняет, что стабильность спроса на двухкомнатные квартиры в Казани может быть связана с активным использованием семейной ипотеки. Многие семьи, приобретая жилье в новостройках, временно арендуют квартиры с двумя изолированными комнатами.

Уникальное положение Казани на фоне других городов-миллионников эксперты связывают с особенностями местного рынка недвижимости и устойчивым спросом на арендное жилье. В то время как в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге фиксируется снижение цен на 2-3%, казанский рынок демонстрирует обратную динамику.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация может измениться, так как объем предложения на рынке аренды по всей России продолжает расти, превышая показатели прошлого года на 40-60%.