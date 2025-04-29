В Казани столкнулись два речных теплохода

В Казанском речном порту на 12-м причале произошло столкновение теплоходов «Урал» и «Две столицы» во время швартовки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений судов.

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. На место прибыли помощник транспортного прокурора и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия и оценки соблюдения норм безопасности судовождения.

Напомним, это уже второй подобный инцидент в Казанском речном порту в последнее время.