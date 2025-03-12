В Казани строится новый Центр развития футбола

На территории стадиона «Рубин» в Казани активно ведется строительство Центра развития футбола. Этот масштабный проект включает в себя создание современной инфраструктуры для подготовки спортсменов и проведения тренировок. Согласно проекту, в Центре будут расположены футбольный манеж, блок спортивной базы с раздевалками и комнатами отдыха на 76 человек, корпус универсального спортивного комплекса, а также футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием. Для удобства спортсменов предусмотрен теплый переход между корпусом универсального комплекса и блоком спортивной базы.

На данный момент строительно-монтажные работы футбольного манежа завершены на 84%. На объекте активно ведутся работы по монтажу инженерных сетей, установке наружного освещения, устройству канализации и электричества. Параллельно проводится отделка потолков и стен, а также благоустройство прилегающей территории.

Футбольный манеж, представляющий собой одноэтажное здание общей площадью 6 581 квадратный метр, будет оснащен полноразмерным футбольным полем и восемью раздевалками, рассчитанными на 160 человек. Это позволит одновременно проводить тренировки для нескольких команд.

Строительство Центра развития футбола осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Как сообщает пресс-служба Министерства строительства Татарстана, проект направлен на создание условий для подготовки профессиональных спортсменов и популяризацию футбола в регионе.

Строительство Центра развития футбола ведется по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».