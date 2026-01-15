В Казани студентка отдала аферистам 350 000 рублей из семейных сбережений

В Казани зафиксирован случай мошенничества, в результате которого 17-летняя студентка лишилась крупной суммы семейных накоплений. Как установили полицейские, девушке позвонил человек, представившийся сотрудником службы доставки цветов.

Злоумышленник попросил продиктовать код из SMS-сообщения, якобы для подтверждения заказа. Получив цифры, мошенники, используя техники запугивания и манипуляций, выяснили у студентки, что дома хранятся наличные деньги. Под предлогом необходимости «задекларировать» эти средства и под угрозой проблем для её родителей они убедили девушку передать деньги через курьера. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Родители, узнав о произошедшем, незамедлительно обратились с заявлением в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

Пресс-служба УМВД России по Казани напоминает основные правила безопасности:

Никогда и никому не сообщайте коды из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником банка или курьерской службы.

Любые телефонные разговоры, содержащие угрозы, давление и требования срочных действий, — верный признак мошенничества.

В подобных ситуациях необходимо немедленно прервать беседу и обратиться за консультацией к близким или напрямую в полицию.

Ведомство также призывает граждан регулярно проводить разъяснительные беседы о финансовой безопасности с детьми и пожилыми родственниками, которые часто становятся мишенями аферистов.