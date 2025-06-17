В Казани увековечили память основателя КАИ Николая Четаева

Сегодня в Казани открыли памятник советскому математику и механику Николаю Четаеву рядом с Казанским авиационным институтом. Церемония прошла в рамках XII Международной научной Четаевской конференции.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева отметила, что Четаев был великим человеком, который ценил жизнь. Она поблагодарила участников конференции и поздравила всех с открытием памятника основателю КАИ. Поздравления также выразил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Николай Четаев (1902-1959) — член-корреспондент Академии наук и лауреат Ленинской премии, считается одним из создателей Казанского авиационного института и основателем кафедры аэродинамики в КГУ.

Четаевская конференция проходит с 16 по 20 июня, собирая около 300 докладчиков из разных стран. В ходе мероприятия будет объявлен лауреат премии имени Лобачевского.