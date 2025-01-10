В Казани в кладовой жилого комплекса обнаружили 22 больных животных

В одном из жилых комплексов Казани была выявлена тревожная ситуация: в кладовой нашли 18 больных кошек и 4 собаки. Животные находились запертыми без пищи и воды, что вызвало большой резонанс среди жильцов. Как сообщается, помещение было арендовано женщиной с добрым сердцем, которая пообещала заботиться о бездомных зверях. Однако, по её словам, она временно исчезла, что и привело к обнаружению животных, сообщает ГТРК «Вести Татарстан».

«В кладовке сидят черная и белая кошка», — отмечает один из жителей дома.

Это лишь часть братьев наших меньших, которые оказались в беде: 16 кошек и 3 собаки находились в замкнутом бетонном пространстве. Слышимые вонь и жалобные звуки животных привлекли внимание соседей, которые поспешили на помощь.

«Запах был невыносимым, и мы начали искать владельца помещений. Нашли его, а потом позвонили арендатору, который должен был предоставить временный приют», — рассказывает Дмитрий, один из жильцов.

Вскоре «хозяйка» была найдена. Она обосновалась в этом месте под видом зоозащитницы, укрывая животных, так как не имела другого выбора.

«Ой, они же сейчас убегут!» — комментируют очевидцы.

Жители решили вмешаться и принесли бедным животным более благоприятные условия, переведя их в ветеринарную клинику. Гульнур Гилазова, взявшая животных с улиц, прокомментировала ситуацию в разговоре с нами:

«Я больше не намерена заниматься этим», — заявила Гульнур.

«Мы сейчас находимся в подвале, здесь и были найдены эти животные, по словам местных, они исчезли примерно 30-31 декабря», — добавила она. Вскоре в помещениях была проведена дезинфекция по инициативе управляющей компании после обращений жильцов. Собственник кладовки согласен покрыть все связанные с этим расходы.

«Конечно, я заплачу за услуги. Если бы знал, кому сдаю, сто раз подумал бы», — резюмирует арендодатель Денис.

Сейчас животные проходят лечение, а их дальнейшая судьба остается под вопросом. В ближайшее время женщине, временно приютившей животных, предстоит общение с участковым.