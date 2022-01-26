 В Казани в новом IT-парке «Спартак» создадут 4 тыс. рабочих мест
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В Казани в новом IT-парке «Спартак» создадут 4 тыс. рабочих мест

Новый технопарк построят в центре города на месте бывшей обувной фабрики «Спартак».

Город
26 января 2022  12:04
Автор:
Ольга Ильина

В Казани в новом IT-парке на месте фабрики «Спартак» создадут 4 тыс. рабочих мест для IT-компаний. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на заседании ведомства.

Напомним, в декабре 2022 года на месте бывшей обувной фабрики начнет свою работу новый технопарк «Спартак». Площадка будет выполнена в формате open space, что позволит увеличить вместимость сотрудников.

Ранее глава минцифры Айрат Хайруллин предложил взять криптовалюту под государственный контроль и создать в Казани пилотную зону.

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