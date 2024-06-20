В Казани в родительскую субботу к кладбищам будут курсировать дополнительные автобусы

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Город
20 июня 2024  15:02
Автор:
Эндже Гарафиева

22 июня, в Троицкую родительскую субботу, жители Казани смогут добраться до городских кладбищ на специальных автобусных маршрутах. Как сообщили в комитете по транспорту исполкома города, дополнительные автобусы начнут работу с 8:00 утра.

Для посетителей Самосыровского кладбища будут организованы маршруты:
№201с: Проспект Победы – Самосыровское кладбище
№202с: Чеховский рынок – Самосыровское кладбище
№207с: Самосыровское кладбище – кладбище «Курган»

Другие маршруты:
№204с: Ж.м.Дербышки – кладбище в ж.м.Дербышки
№205с: ДК железнодорожников – Юдинское кладбище
№206с: КДК им. Ленина – кладбище в ж.м.Сухая река
№208с: Ул.Гаврилова – кладбище в ж.м.Сухая река
№84: Ул.Халитова – Киндерское кладбище – ж.м.Чебакса

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