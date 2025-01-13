В Казани в январе родилось 343 ребенка

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Республика
13 января 2025  16:42

В первой декаде января в Казани зарегистрировано рождение 343 детей: 188 мальчиков и 155 девочек. Вес новорожденных варьировался от 2360 граммов до 4860 граммов.

Среди имен, которые родители выбирали для своих детей, наибольшей популярностью пользовались Тимур, Лев, Самир, Дмитрий, Азамат, Эмиль, Алексей, а также для девочек — Амелия, Ева, Айлин, Камила, София, Эмилия, Ясмина и Алина.

В то же время среди редких имен можно выделить Елисей, Морган, Даян, Еремей, Фирдус, Ансар, Данэль, Асылъяр, Хасан, Ильзат, Тимофей, Айлис, Аэлита, Лана, Савитри, Эллайя, Эмма, Виолетта, Эрмина, Эсмина, Стефания, Нелли, Роза и Дилана.

Кроме того, в этот же период в столице Татарстана зарегистрировала брак 121 пара, согласно данным управления ЗАГС города.

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