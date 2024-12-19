В Казани внесли в реестр ОКН старое здание при скотобойне

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Город
19 декабря 2024  10:11

Комитет РТ по охране культурного наследия вынес положительно заключение экспертизы на внесении в реестр объектов культурного наследия здания по адресу Тимер Юл, 3 в Ново-Татарской слободе.

Скриншот из документов Комитета РТ по охране культурного наследия

Эксперты датирую постройку здания 1889-1898 годами, в начале своего существования она выполняла функцию административного здания городской скотобойни. В нем также проживал персонал предприятия. Позже функционал здания менялся, а его планировка была пересмотрена.

В начале 21-го века здание стало жилым. Однако в настоящее время оно расселено.

В ходе обследования эксперты констатировали утрату фрагментов кладки, выкрашивание кирпичей, а также отсутствие перил на исторической лестнице. Однако, несмотря на недостатки здание, простроенное в формах неоклассицизма с мезонином, до сих пор обладает исторической и культурологической ценностью. Оно остается одним из немногих дошедших до наших дней образцов промышленной архитектуры Татарстана времен XIX века.

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