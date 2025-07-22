В Казани водитель Kia, скрываясь от инспекторов, попал в ДТП

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Город
22 июля 2025  10:20

В столице Татарстана произошел инцидент с участием водителя, отказавшегося выполнять требования автоинспекторов. В ночь на 22 июля около 23:10 на улице Центрально-Мариупольская 30-летний автомобилист за рулем Kia Optima попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

Нарушитель проехал по улице Литвинова, затем выехал на Камышинскую, где не справился с управлением. Автомобиль врезался в фонарный столб и съехал в придорожный кювет. Как установили правоохранители, водитель нарушил несколько пунктов ПДД, включая требования о выборе безопасной скорости движения.

После задержания мужчину доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Его автомобиль был помещен на специализированную стоянку. 

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