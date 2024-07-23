В Казани возбуждено уголовное дело после падения ребенка на бетон

В Казани перед судом предстанет председатель правления жилищно-строительного кооператива. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к травмам двухлетнего ребенка.

По версии следствия, в 2021 году во дворе дома на улице Адоратского был установлен детский игровой комплекс. Глава ЖСК не обеспечил безопасную эксплуатацию оборудования. В результате 18 мая 2023 года 2-летний мальчик сорвался с лестницы комплекса и ударился головой о выступающий из земли кусок бетона. С травмами ребенок был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.