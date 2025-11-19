В Казани возбуждено уголовное дело за разгром надземного перехода

Республика
19 ноября 2025  11:46
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани четверо подростков устроили погром в надземном пешеходном переходе, что привело к возбуждению уголовного дела. Инцидент произошел на переходе, соединяющем дом №18 на улице Окольной и дом №2А на Горьковском шоссе.

По данным пресс-службы городского УМВД, молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет повредили панели управления лифтом, элементы электрики, камеры видеонаблюдения и табло пожарной сигнализации. Их действия нанесли материальный ущерб компании «Татдортрансинвест», которая обслуживает объект.

Сотрудникам полиции оперативно удалось установить личности всех подозреваемых. Подростков доставили в отдел, где их опросили в присутствии родителей или других законных представителей.

По требованию прокуратуры Казани следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц». Сейчас ход расследования взят на особый контроль.

