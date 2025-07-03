В Казани впервые пройдет чемпионат профмастерства для участников СВО

С 25 по 29 июля 2025 года в столице Татарстана состоится историческое событие - первый чемпионат «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. Мероприятие проводится по поручению Президента России Владимира Путина и станет важным шагом в профессиональной реабилитации защитников Отечества. Об этом сообщается на сайте национального центра «Абилимпикс».

На площадке Казанского вертолетного завода более 400 конкурсантов продемонстрируют свои навыки по 15 востребованным профессиям, включая веб-разработку, управление БПЛА, сварочные технологии и поварское дело. По итогам соревнований 75 лучших специалистов получат право участвовать в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.

Торжественное открытие запланировано 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, а церемония награждения победителей пройдет 29 июля в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Как отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, чемпионат поможет участникам СВО не только подтвердить свою квалификацию, но и получить предложения о трудоустройстве от ведущих работодателей страны. Организаторы чемпионата - Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, региональный оператор - Правительство РТ.

