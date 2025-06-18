В Казани встали трамваи маршрутов №1 и 6 из-за ДТП

news_top_970_100
Город
18 июня 2025  12:39

На улице Декабристов в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля. Авария привела к временному прекращению движения трамвайных маршрутов №1 и №6, обслуживающих этот участок города.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Точное место аварии – улица Декабристов, дом 152.

В связи с инцидентом городские власти рекомендуют пассажирам общественного транспорта заранее корректировать свои маршруты. Ожидается, что движение трамваев будет восстановлено после завершения всех необходимых процессуальных действий на месте ДТП.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани встали трамваи маршрутов №1 и 6 из-за ДТП
Татарстанцев предупредили об опасностях распространения сведений о БПЛА
Татарстан лидирует в майском медиарейтинге по реализации нацпроектов
Велимир Перасович продолжит работать в УНИКСе
Трагическое ДТП в Нижнекамске унесло жизнь пассажирки
С началом июля в РТ начнут штрафовать за незарегистрированных собак
Матч за Суперкубок России в Казани начнётся в 18:00
В Татарстане возбуждено уголовное дело о налоговых махинациях на 60 млн рублей