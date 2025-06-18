В Казани встали трамваи маршрутов №1 и 6 из-за ДТП

На улице Декабристов в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля. Авария привела к временному прекращению движения трамвайных маршрутов №1 и №6, обслуживающих этот участок города.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Точное место аварии – улица Декабристов, дом 152.

В связи с инцидентом городские власти рекомендуют пассажирам общественного транспорта заранее корректировать свои маршруты. Ожидается, что движение трамваев будет восстановлено после завершения всех необходимых процессуальных действий на месте ДТП.