В Казани выросло количество безбилетников в общественном транспорте

В столице Татарстана растет число безбилетных пассажиров в трамваях и троллейбусах. За прошедшую неделю контролеры «Метроэлектротранса» выявили 403 «зайца», что почти на сотню больше, чем неделей ранее.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Всего за этот период было проведено 901 проверка с помощью ревизорских терминалов. В итоге, все нарушители оплатили проезд и продолжили свой путь.

Предприятие напоминает пассажирам о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки. В противном случае контролеры имеют право высадить безбилетника или вызвать полицию.

Отметим, что на сегодняшний день бескондукторная система оплаты внедрена на 147 единицах электротранспорта Казани – это 57 трамваев и 90 троллейбусов.

«Метроэлектротранс» подчеркнул, что благодаря честным поездкам у предприятия есть возможность обновлять парк транспорта, совершенствовать маршруты и сделать поездки на общественном транспорте комфортнее и удобнее.