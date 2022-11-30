В Казани с начала года выявили наибольшее количество коррупционных преступлений в республике

В Казани выявляется наибольшее количество коррупционных преступлений среди всех административных единиц республики. Об этом сообщил Тимур Нуриев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана.

За год прокуроры выявили в столице РТ 518 преступлений такого рода. В Нижнекамском районе выявили 169 случаев, в Челнах – 59 и в Альметьевском районе – 44.

Ранее «КВ» сообщали, что Казань вошла в топ рейтинга наиболее активных борцов с коррупцией.