В Казани за сутки произошло несколько ДТП с участием велосипедистов

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Город
13 сентября 2024  08:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Госавтоинспекции Казани рассказали об итогах оперативной обстановки на дорогах города за минувшие сутки.

За 12 сентября было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий.

В четырех авариях пострадали люди, в том числе велосипедисты. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нескольких водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также лиц, управлявших транспортом без прав. В связи с подозрением в совершении преступлений в отделы полиции были доставлены 6 человек.

Вчера также стало известно, что в Набережных Челнах водитель мопеда, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль BMW. От полученных травм он скончался.

Также мы писали, что начальником отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани назначен полковник полиции Михаил Савин.

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