В Казани задержан пособник мошенников, похитивший миллион у пенсионерки

Сотрудниками правоохранительных органов в Авиастроительном районе Казани задержан 21-летний житель города, подозреваемый в пособничестве мошеннической схеме. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, молодой человек выполнял функции денежного курьера для организованной преступной группы.

По оперативным данным, злоумышленники в течение нескольких дней обрабатывали 65-летнюю пенсионерку, представляясь медицинскими работниками. Используя социальную инженерию, они получили от женщины коды доступа к её учетной записи на портале государственных услуг, после чего инсценировали оформление кредитных обязательств на её имя. В результате психологического давления пенсионерка передала неизвестному курьеру пакет с накоплениями, превышающими 900 тысяч рублей.

Задержанный признал свою роль в преступной схеме, пояснив, что откликнулся на предложение о подработке, размещенное в одном из мессенджеров. В первый же рабочий день он получил инструкции и принял участие в хищении денежных средств.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следователи устанавливают всех причастных к преступной деятельности лиц, включая организаторов телефонного мошенничества.