В Казани задержана еще одна фигурантка дела о пансионате в Щербаково

В Казани следователи задержали еще одну фигурантку дела о пансионате в Щербаково. Об этом сообщили в СУ СК России по РТ.

Фото: © СУ СК России по РТ

В центре скандала — история пожилой женщины, лишившейся жилья в результате махинаций собственной племянницы. По версии следствия, женщина, пользуясь доверием своей 76-летней родственницы, уговорила ее оформить доверенность на распоряжение имуществом. Получив доступ к документам, злоумышленница продала недвижимость пенсионерки, стоимость которой оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Чтобы скрыть преступление, племянница подделала медицинскую справку о психическом здоровье своей тети и предоставила ее в суд, когда родственники попытались оспорить сделку. Более того, на время аферы женщина поместила пожилую родственницу в частный пансионат с сомнительной репутацией, где та скончалась спустя несколько месяцев.

Расследование выявило нарушения в работе пансионата и подкуп врача, выдавшего липовую справку. В настоящее время несколько человек, включая племянницу, находятся под стражей, двое — под домашним арестом. Проверяется также работа контролирующих органов, допустивших нарушения в частном пансионате.

Напомним, что частный пансионат в Щербаково оказался в центре скандала после того, как прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждения и потребовала его закрытия. Глава Следкома РФ лично будет контролировать ход дела о пансионате.