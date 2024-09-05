Глава Следкома РФ лично будет контролировать ход дела в пансионате Щербаково

news_top_970_100
Россия/Мир
5 сентября 2024  07:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование резонансного дела о нелегальном доме престарелых в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в социальных сетях появилась информация о вопиющих фактах, выявленных в одном из частных учреждений для пожилых людей. Сообщалось, что 22 пенсионера содержались в антисанитарных условиях, к ним применялось физическое насилие, а их имущество незаконно переоформлялось на третьих лиц.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Фальсификация доказательств».

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее мы писали, что проживавших в пансионате пожилых людей перевезли в больницы Казани, где им оказана необходимая медицинская помощь и обеспечен уход. Также мы писали, что хозяйка пансионата в Щербаково обокрала умершую пенсионерку на 100 млн рублей. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Зенит-Казань» – десятикратный обладатель Суперкубка России
«Зенит-Казань» – десятикратный обладатель Суперкубка России
В Казани выберут самую большую тыкву
«Аэрофлот» готовит прямые рейсы в Индию из Казани
Глава Следкома РФ лично будет контролировать ход дела в пансионате Щербаково
Путь к полноценной жизни для особенных подростков начинается в центре «Крылья»
Как развивается производство в Татарстане?
«Ак Барс» предстал перед болельщиками в Альметьевске, а «Нефтехимик» обновил домашнюю арену
«Ак Барс» предстал перед болельщиками в Альметьевске, а «Нефтехимик» обновил домашнюю арену
Депутаты уточнили параметры Генерального плана Казани
Депутаты уточнили параметры Генерального плана Казани