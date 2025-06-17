В Казани задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жительницу Казани, подозреваемую в совершении убийства. Инцидент произошел вечером в квартире дома на улице Кирпичникова, куда правоохранители прибыли по сообщению о нахождении в жилище тела мужчины без признаков жизни.

При осмотре помещения росгвардейцы обнаружили на полу окровавленный труп 39-летнего мужчины. В квартире находились хозяин жилья и его сожительница, оба в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально задержанные утверждали, что пострадавший появился на пороге с уже имеющимся ранением, однако в ходе дальнейшего допроса стали изменять свои показания.

Следственными действиями установлено, что трагедия произошла во время совместного распития спиртных напитков. В ходе возникшего конфликта 48-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла знакомому смертельное колото-резаное ранение в область лица. Мужчина, ранее имевший судимости, скончался на месте до прибытия медиков.

Из квартиры изъято орудие преступления со следами крови. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.