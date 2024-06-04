В Казани закроют часть улицы Нурсултуна Назарбаева

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Город
4 июня 2024  12:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией тепловода на улице Нурсултана Назарбаева в Казани вводится ограничение движения транспорта и пешеходов.

С 6 июня по 18 августа частично будет перекрыта проезжая часть, а тротуар в районе моста Крестовниковых будет полностью закрыт для пешеходов. Ограничения будут действовать  в направлении от улицы Технической в сторону улицы Хади Такташа.

Комитет внешнего благоустройства Казани просит жителей города заранее планировать маршруты передвижения.

Сегодня также мы писали, что ремонт тепловых сетей ограничит движение на улице Энтузиастов в Казани.

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