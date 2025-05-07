В Казани закрыли интернет-магазин по продаже табака

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Республика
7 мая 2025  13:11

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Роспотребнадзора и запретил работу онлайн-магазина, занимавшегося продажей табачных изделий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернет-пространства.

Сотрудники надзорного органа установили, что сайт предлагал услуги по доставке табачной продукции, что прямо противоречит федеральному законодательству. Действующие нормативы разрешают розничную торговлю табачными изделиями исключительно в стационарных торговых точках - магазинах и павильонах, тогда как дистанционная продажа через интернет запрещена.

Суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению. Решение суда уже вступило в законную силу, что означает полное прекращение деятельности незаконного интернет-магазина.

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