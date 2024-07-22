В Казани закрыли кафе с восточной кухней

В столице Татарстана из-за нарушений закрыто очередное заведение общественного питания.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда Казани, проверка выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в работе заведения. На основании этих фактов суд вынес постановление о приостановлении деятельности кафе сроком на 70 суток.

Напомним, что кафе «Будаглы» на Кайбицкой улице в Казани временно закрыто после жалоб местных жителей. Также кафе «Дядя БО» в Балтасях закрыли из-за найденной кишечной палочки.