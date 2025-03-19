В Казани запущены горячие линии для оперативного решения проблем с подтоплениями

В столице Татарстана начали работу горячие линии, предназначенные для оперативного реагирования на жалобы горожан, связанные с подтоплениями. Это позволит жителям своевременно получать помощь и консультации в случае возникновения подобных ситуаций.

Жители многоквартирных домов могут оставить заявки о подтоплениях во дворах через систему «Открытая Казань». Обращения принимаются на сайте системы, а также по телефонам: 063 (со стационарного телефона) и +7(843)236-41-23 (со стационарного и мобильного телефона). Также можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Для жителей частного сектора и жилых массивов предусмотрены отдельные номера телефонов в зависимости от района:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

+7 (843) 223-22-33 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);

+7 (937) 615-01-99 (круглосуточно в выходные дни);

+7 (843) 222-72-22 (круглосуточно).

Вахитовский и Приволжский районы:

+7 (843) 223-21-11 (круглосуточно с понедельника по субботу, воскресенье – выходной);

+7 (843) 222-72-22 (круглосуточно).

Кировский и Московский районы:

+7 (843) 223-29-99 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00; в субботу – с 9:00 до 14:00);

+7 (843) 222-72-22 (круглосуточно).

Советский район:

+7 (843) 223-20-00 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00; в субботу – с 9:00 до 16:00);

+7 (843) 222-72-22 (круглосуточно).

Для решения проблем с подтоплением автомобильных дорог следует обращаться в дежурную службу эксплуатирующей организации по телефонам: +7(843)555-07-96 (круглосуточно) и +7(843)555-44-50 (с 8:00 до 17:00).

Заявки по неисправностям сетей ливневой канализации принимает комитет внешнего благоустройства по номеру: +7(843)223-19-29 (доб. 69312, 69313). График работы: с 8:00 до 17:00.

Эти меры направлены на оперативное устранение проблем, связанных с подтоплениями, и повышение комфорта жителей Казани. Власти города призывают горожан активно пользоваться горячими линиями для своевременного решения возникающих вопросов.

Ранее мы писали, что власти не ожидают паводка в городе в этом году.