В Казани запустили горячие линии для жильцов домов, пострадавших от атаки БПЛА

Напомним, сегодня, 21 декабря, утром Казань подверглась атаке беспилотников. В результате пострадало несколько жилых домов.

Как сообщает мэрия, для жильцов пострадавших домов на время работ по устранению нанесенного ущерба, открыты горячие линии.

Жители ЖК «Лазурные небеса» могут обращаться по телефону: +7 (843) 223 21 11 (добавочный 22132).

Для жильцов дома на улице Клары Цеткин открыта горячая линия по номеру: +7 (843) 223 29 99 (добавочный 23302).

А люди, проживающие в ЖК «Манхэттен» могут обращаться по телефону: +7 (843) 223 21 11 (добавочный 22132).

Напомним, ранее сообщалось об отмене массовых мероприятий в городе на выходных и переводе больниц Казани на режим повышенной готовности.