В Казани зарегистрировано всего 0,25% безработных

Власти Казани констатируют, что город практически полностью обеспечен рабочими местами. По данным на сегодняшний день, в центрах занятости столицы зарегистрировано 1613 безработных, что соответствует уровню 0,25% от экономически активного населения. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова.

Она отметила, что текущая ситуация кардинально отличается от пиковых значений 2020 года, когда из-за пандемии количество официально нетрудоустроенных превышало 17 тысяч человек. По словам Мингазовой, устойчивая положительная динамика последних десяти лет позволяет с уверенностью говорить об отсутствии безработицы в городе.

При этом на одного соискателя сегодня приходится более восьми вакансий — всего служба занятости предлагает свыше 13 тысяч вариантов трудоустройства. Тем не менее на рынке сохраняется структурный дисбаланс: работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров в строительной отрасли, промышленности, образовании и науке, торговле, транспорте и логистике, а также в здравоохранении и социальной сфере.