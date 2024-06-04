В Казани завершается благоустройства сквера у ЦУМа

В самом центре Казани, между ЦУМом и ж/д-вокзалом, появился новый сквер на улице Коротченко. Благоустройство этого зеленого уголка, встречающего многих гостей города, уже подходит к завершению.

Фото: © Комитета внешнего благоустройства Казани.

В сквере уложена новая тротуарная плитка, установлены комфортные кресла и столики. Особое внимание уделили сохранению существующих деревьев и кустарников, добавив 16 новых деревьев и 687 кустарников. Для лучшего роста растений использовали древесную щепу и обустроили систему автополива.

Фото: © Комитета внешнего благоустройства Казани.

Сквер также оборудован системой видеонаблюдения и наружным освещением, которое будет дополнено в ближайшие недели. К 1 июля гостям Казани представят новый сквер, готовый к приятному отдыху в тихой атмосфере.