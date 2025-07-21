В Казани завершат рекультивацию иловых полей на Волге в этом году

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Город
21 июля 2025  15:12

В текущем году в столице Татарстана завершатся работы по восстановлению территории бывших иловых полей канализационных очистных сооружений. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Как сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, рекультивация позволит вернуть в хозяйственный оборот более 100 гектаров ценной прибрежной территории. Эти земли в течение 50 лет использовались для складирования осадка сточных вод, значительно превысив допустимую нагрузку.

Особое значение имеет введенный в 2021 году цех по осушке свежего ила, который обеспечивает практически безотходную технологию очистки сточных вод. Параллельно в городе завершается реконструкция биологических очистных сооружений, где сейчас проводятся пуско-наладочные работы.

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В Казани завершат рекультивацию иловых полей на Волге в этом году
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