В Казани завершились Всероссийские соревнования по русским шашкам

В Республиканской спортивной школе по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова состоялись Всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок информационных технологий», которые прошли в 13-й раз.

В престижном турнире приняли участие 82 шашиста из 15 регионов России. Они соревновались трех дисциплинах - классической, быстрой и молниеносной. Тренер Республиканской спортивной школы им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман завоевал серебряную медаль в молниеносной игре (результат - 14 очков из 18 возможных) и бронзовую медаль в быстрой программе (результат - 13 очков из 18 возможных).

Победителем в этих программах стал международный гроссмейстер из Самары, многократный чемпион мира, Европы и России Олег Дашков.