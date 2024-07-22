В Казани завершились Всероссийские соревнования по русским шашкам

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Город
22 июля 2024  09:59
Автор:
Ольга Иванычева

В Республиканской спортивной школе по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова состоялись Всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок информационных технологий», которые прошли в 13-й раз.

В престижном турнире приняли участие 82 шашиста из 15 регионов России. Они соревновались трех дисциплинах - классической, быстрой и молниеносной. Тренер Республиканской спортивной школы им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман завоевал серебряную медаль в молниеносной игре (результат - 14 очков из 18 возможных) и бронзовую медаль в быстрой программе (результат - 13 очков из 18 возможных).
Победителем в этих программах стал международный гроссмейстер из Самары, многократный чемпион мира, Европы и России Олег Дашков.

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